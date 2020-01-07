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Milletvekili Ersoy, nakliyecilerle toplantı yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yahyalı Belediyesi'ni ziyaret ederek ilçedeki nakliyeci esnafıyla toplantı düzenledi.

07.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:38 Milletvekili Ersoy, nakliyecilerle toplantı yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Baki Ersoy, Belediyesi'ni ziyaret ederek ilçedeki nakliyeci esnafıyla toplantı düzenledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, dijital takograf uygulamasının yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkacak sıkıntıların masaya yatırıldığı toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.
Toplantıda nakliyeci esnafıyla konuşan Baki Ersoy, şunları kaydetti:
"Nakliyecilik sektörünün zaten önceden gelen sıkıntıları var. Nakliyeciler, 10 sene önceki fiyatlarla çalışıyor. Tonaj problemleri var. Bunun yanında lastik, mazot, işçilik fiyatları almış başımı gitmiş. Zaten kendini zor döndüren bir sektör. Bunun yanında da cezalar çok yüksek, esnaf kaldıramıyor. Ulaştırma Bakanlığı'nı arayarak 'Biz Cumhur İttifakıyız. Biz, bu ülke için doğru olanı yapmak zorundayız. Vatandaşa zarar veriyorsak eğer bunu hep birlikte düzenlememiz gerekir' dedim. Şoförler 4,5 saat araç kullansın 45 dakika dinlensin. İnsani açıdan bu oldukça makul bir düzenleme. Ama bunu 9 saat ile sınırlayıp, 15 saat çalışamazsın dediğiniz anda bu farklı sonuçlara gidiyor. Bunu uygulayacak altyapı tesis anlamında Türkiye'de yok. Bu konuda Bakanlıklarımız çalışma yapacaklarını söylediler. Problemin farkına varıldı. Biz de takipçisi olacağız. Bu konuda bir düzenleme yapılacağını düşünüyorum."
Ersoy ayrıca Kayseri'deki nakliyecilerden kurulacak bir heyetle bakanlıktan randevu alıp görüşeceklerini ifade etti.
Toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, Yahyalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Milletvekili, Yahyalı, Güncel

Kaynak: AA

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