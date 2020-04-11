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Milletvekili Esgin, Bursa'da kısa çalışma ödeneği güncel rakamlarını açıkladı Açıklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında hayata geçen "Kısa Çalışma Ödeneği" ile ilgili başvuruların devam ettiğini belirterek, "Bursa'da şuana kadar 12 bin firma, 200 bin civarında çalışanı için kısa çalışma ödeneği başvurusu yaptı.

11.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:16
Milletvekili Esgin, Bursa'da kısa çalışma ödeneği güncel rakamlarını açıkladı Açıklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında hayata geçen "Kısa Çalışma Ödeneği" ile ilgili başvuruların devam ettiğini belirterek, "Bursa'da şuana kadar 12 bin firma, 200 bin civarında çalışanı için kısa çalışma ödeneği başvurusu yaptı. Bütün firmaları, çalışanları için ücretsiz izin yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz" dedi.


Covid-19 salgınının etkisini artırmasıyla sosyal izolasyonun daha da önem kazandığı bugünlerde hükümet, özel sektörde istihdam sürekliliğini sağlamak için çok kritik bir adım atarak kısa çalışma ödeneğini devreye aldı. Türkiye'nin koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden birisi olduğuna dikkat çeken Milletvekili Mustafa Esgin, "Türkiye sağlam finansal yapısı, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemi ve güçlü sağlık altyapısıyla dünyadaki pek çok ülkeden çok daha iyi durumdadır" dedi.


Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında hayata geçen kısa çalışma ödeneği ile 3 ay maaş desteği verileceğinin altını çizen Esgin, "Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara 1752 ile 4380 lira arasında ödeme yapılacak. Sektör ve iş yerinde çalışan sayısı ayrımı olmayacak. Genel sağlık sigortası ödenecek" dedi.


Bursa'da kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yapılan başvurular hakkında da güncel rakamları paylaşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, şunları söyledi:


Bursa'da 12 bin firma


"Bursa'da kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen 12 bin firma, 200 bin çalışanı için İŞKUR'a başvuru yaptı. Başvurular için sektör ayrımı yok, her sektörden başvuru yapılabiliyor. SGK ve Maliye borcu olan bir işveren de kısa çalışma başvurusunda bulunabiliyor.Bu kapsamda tüm firmaları, çalışanları için ücretsiz izin yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Esgin, Milletvekili, AK Parti, Bursa, Ekonomi
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