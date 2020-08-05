Milletvekili Esgin'den Başkan Aktaş'a GADEM teşekkürü

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bağımlılıkla mücadelede önemli bir merkez olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a merkezdeki faaliyetlerden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetlerine ara vermesini fırsat bilen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek beklenti ve taleplerini dinliyor. Merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi'nde Muhtar Kenan Solak ve mahalle sakinleriyle buluşan Esgin, mahalleyi gezerek vatandaşların beklentilerini yerinde dinledi.

Kiremitçi Mahallesi güzelleşiyor

Esgin, "Bursamızın eski mahallelerinden Kiremitçi Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve mahalle sakinlerimiz eliyle güzelleşti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda ortaya çıkarılacak Millet Bahçesi ile bölgemiz hem daha da güzelleşecek hem de cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

GADEM'e ziyaret

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren ve bağımlılıkla mücadelede önemli bir referans merkezi olarak kabul edilen Gençlik ve Aile Destek Merkezi GADEM'i ziyaret eden Esgin, burada uzman psikolog, sosyolog ve saha çalışanlarından bilgi aldı.

Bağımlılıkla mücadelede Büyükşehir yanınızda

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin sadece devlet kurumlarının değil, aileden başlayarak toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren bir mesele olduğunu ifade eden Esgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı telefonla arayarak, gençlere ve ailelere bağımlılıkla mücadelede yalnız olmadıklarını gösterdikleri ve Bursa'ya referans bir merkez kazandırdığı için gençler ve aileleri adına teşekkür etti. - BURSA