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Milletvekili Esin Kara, çiftçinin Tarım Kredi'ye borçlarını sordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Tarım Kredi Kooperatifine çiftçilerin toplam borç miktarını sorarak, "Yapılandırma uygulanamazsa çiftçinin mahsulden elde ettiği gelire banka yoluyla bloke uygulaması yapılacak mı?" diye sordu.

31.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Milletvekili Esin Kara, çiftçinin Tarım Kredi'ye borçlarını sordu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Tarım Kredi Kooperatifine çiftçilerin toplam borç miktarını sorarak, "Yapılandırma uygulanamazsa çiftçinin mahsulden elde ettiği gelire banka yoluyla bloke uygulaması yapılacak mı?" diye sordu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına soru önergesi veren MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı birliklerin, çiftçinin ekonomik menfaatlerini korumak, özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili mazot, gübre gibi ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanarak kurulan kooperatifler olduğunu hatırlattı. Bu haklardan yararlanan çiftçilerin borçlarının belirlenen vadelerde ödendiğini kaydeden Kara, ancak bu yıl elde edilen mahsulün azlığı ve girdi maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle çiftçinin ekonomik sıkıntılar çektiğine değindi.

Milletvekili Kara, "Çiftçilerimize ait Tarım Kredi Kooperatiflerine ödemesi yapılacak toplam borç miktarı nedir? Tarım Kredi Kooperatiflerine ödemesi yapılacak çiftçilerimize ait geçmiş dönem borçlarını yapılandırmayı düşünüyor musunuz? Yapılandırma uygulanamazsa kooperatifin alacaklarını tahsili için icra yoluna başvurması halinde çiftçilerimizin mahsulden elde ettiği gelire banka yoluyla bloke uygulaması yapılacak mı?" diye sordu. - KONYA

Politika

Kaynak: İHA

Politika

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