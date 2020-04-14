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Milletvekili Esin Kara'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, korona virüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

14.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:52
Milletvekili Esin Kara'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, korona virüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Milletvekili Esin Kara, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video klipte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve korona virüs salgınına yakalanarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarını paylaştı. Hastaların virüsü yenerek taburcu olmaları ve sağlıkçıların alkışlarla moral verdiği anların yer aldığı paylaşımda Esin Kara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu mutlaka felah ve ferahtır" sözlerine yer verdi.

Kara, "Ülkemizin Covid-19 ile mücadelesinde canla başla mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarımızın yanındayız, onlara teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın da kurallara uyarak evlerinde kalmasını istiyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Konya, MHP, Politika
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