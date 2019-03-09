Milletvekili Etyemez Esnaf Ziyaretinde

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez Karapınar
'da esnafları ziyaret etti.
Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Mehmet Yaka
'ya destek isteyen Etyemez, 31 Mart yerel seçimlerinin ülke için önemine değindi. Karapınar
Belediyesinin 3 dönemdir AK Partili belediye başkanları tarafından başarı ile yönetildiğini belirten Etyemez, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan yüce Türk milleti yalanlarla aklını bulandırmaya çalışanlara kanmayacaktır. Ülkemizin bu önemli geçiş sürecinde de doğru olanı yapacaktır. Her şey Türkiye
için, her şey millet için. AK partili kadrolar bu ülkenin daha iyiye gitmesi için çalışan kadrolardır. Karapınar
'da Cumhur ittifakı ile başarıya ulaşacağız." dedi.
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Kaynak: AA