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Milletvekili Fendoğlu, 4 Eylül Mavi Treni sordu

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, yaklaşık 3,5 yıldır Malatya'da yapılmayan 4 Eylül Mavi Treninin akıbetini dile getirdi.

21.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:59Milletvekili Fendoğlu, 4 Eylül Mavi Treni sordu
MHP Mehmet Fendoğlu, yaklaşık 3,5 yıldır Malatya'da yapılmayan 4 Mavi Treninin akıbetini dile getirdi. Bakanlık ise, bölgede Yüksek Hızlı Tren alt yapısının sona ermesi ile seferlerin yeniden başlayacağını açıkladı.

Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yazılı olarak cevaplaması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına verdiği soru önergesi ile Malatya-Ankara arasında sefer yapan 4 Eylül Mavi Treninin akıbetini sordu.

Milletvekili Fendoğlu, önergesinde, 15 Kasım 1994 yılında ilk seferini gerçekleştiren 4 Eylül Mavi Treninin 10 Temmuz 2016 tarihine kadar aralıksız hizmet verdiğini belirterek bu tarihten itibaren seferlerin durdurulduğunu anımsattı. Malatya ve güzergahtaki illere ekonomik ve hizmet anlamında büyük katkıları olan Mavi trenin aynı zamanda orta ve dar gelirli vatandaşlara da ucuz ve kaliteli ulaşım İmkanı sağladığını belirten Fendoğlu, 4 Eylül Mavi Treninin hizmet vermemesinin ulaşım noktasında önemli bir eksikliğe neden olduğunu söyledi.

Fendoğlu soru önergesinde, "4 Eylül Mavi treninin tekrar hizmet vermesi için bir çalışma yapılmakta mıdır? Hizmete sunulacaksa çalışmaların ne aşamada olduğu ve hangi tarihte yeniden hizmet vermeye başlayacaktır?" ifadelerine yer vererek Bakan Turhan'ın bu konuda kendilerini aydınlatmasını istedi.

Milletvekili Fendoğlu'nun soru önergesinin ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından verilen yazılı cevapta bölgede süren Yüksek Hızlı Tren alt yapı çalışmaları işaret edildi. Fendoğlu'na gönderilen bakanlık cevabında, "Söz konusu parkurda Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren inşaatı ile elektrifikasyonu, sinyalizasyon alt yapı çalışmaları devam etmekte olup çalışmaların bitmesine müteakip 4 Eylül Mavi Treninin tekrar sefere başlatılması planlanmaktadır" denildi. - MALATYA

Milletvekili, Malatya, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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