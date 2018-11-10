Milletvekili Fendoğlu Gündemi Değerlendirdi

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:23



10 Kasım 2018 Cumartesi 16:23

31 Mart 2019'da yapılacak yerel yönetimler seçimlerinin herkesin beklediği gibi geçmeyeceğini ifade eden MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Malatyalı, o gün tarihi bir ders verecek, buna da herkes hazırlıklı olsun" dedi.Yerel seçim startını veren MHP'de Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu. Kuyumcular, Ayakkabıcılar ve Akpınar çarşısında esnafları ziyaret eden Fendoğlu, "Seçildiğim günden beri haftanın 3 günü Ankara'dayım, 4 günü Malatya'dayım. Esnafların sorununu mecliste gündeme getirdiğimiz gibi buradaki sorunları da alıp yukarı iletmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.Küçük ölçekli esnafın çok büyük sıkıntılarının olduğunu dile getiren Milletvekili Fendoğlu, "Bu sıkıntıların başında da ödeme sıkıntıları var. Çünkü günlük 3- 4 parça satış yapan bir esnafın, o dükkanı çevirip döndürmesi, giderlerini ödemesi çok zor. ya kendi öz kaynaklarıyla dışarıdan takviye edecek ya da banka kredileriyle ama kara listeye düşmüş bir esnafın tekrar bankalardan veya KOSGEB'ten kredi çekmesi de çok zor. Bu sorunları not ettik, önümüzdeki günlerde inşallah TBMM'de bunu da gündeme getireceğiz" şeklinde konuştu.Seçim çalışmalarını da değerlendiren Fendoğlu, Malatya'da henüz bir seçim havasının oluşmadığına da dikkat çekerek, "Bir bıkkınlık var, herkes geçim derdine düştüğü için seçim ikinci planda. İvedilikle ve öncelikle hayat standardını eski haline getirmezsek inanın zor günler bekliyor memleketi. Bizler de bir MHP mensubu olarak, milletvekili olarak bütün hemşerilerimin küçük orta ölçekli esnafların, sanayicinin sesi olup onların sesini de yukarıda dile getirmeye çalışacağım" ifadelerine yer verdi.31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerin herkesin beklediği gibi geçmeyeceğini vurgulayan Milletvekili Fendoğlu, şunları söyledi:"Kadirşinas Malatyalı, o gün tarihi bir ders verecek, buna da herkes hazırlıklı olsun. Malatya, Malatyalılar tarafından yönetilecek. Eskisi gibi siyasi rant üzerinden aday olup da seçim kazanma adına bir yere varma bitti. Bugün itibariyle biz seçim startımızı verdik, Doğanyol'dan başladık. İlçelerimizde de aday adayları başvuruları çok fazla, en kısa zamanda da onları ilan edeceğiz. Genel merkezimizin takdiri neyse Malatya halkına da hep birlikte aday tanıtımında çıkaracağız. Ama Malatya emin olsun ki Malatya'da en iyi aday listesi MHP'den olacaktır, buna emin olsunlar. Geçmişte olduğu gibi milli şuura dayalı, Milliyetçi bir kökene dayanan kökleri Selçuklu'ya ulaşan bir Malatya tabi ki MHP'sini hak ettiği yere getirecektir." - MALATYA