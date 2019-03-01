Milletvekili Fendoğlu Hes Sorunu Yerinde Dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu
, Kuluncak
ilçesini ziyaret ederek bölgeye kurulması planlanan Hidroelektrik Santraline karşı çıkan vatandaşların sorununu dinledi.
Fendoğlu, HES
projesi ve diğer sorunlar için yetkililer ile görüşmeler yaptıktan sonra Sofular
Mahallesindeki bu sorunlar ile ilgili gerekli adımları atacaklarını ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, AK Parti
Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci
ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan
ile birlikte daha sonra Kızılhisar
Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada konuşan Fendoğlu, "24 Haziran seçimlerinden sonra sık sık gelmeye çalışıyoruz yanınıza, tabi bu gün yeni bir seçimle karşınızdayız. Şunu rahatlıkla söylemek isterim ki seçim olmadan da çok sık şekilde geldiğimiz için sizlere karşı yüzüm var. Biz Genel Başkanımız Liderimizin Yenikapı'da başlattığı ruh ile Türkiye
Cumhuriyet Devletinin neslimizin, soyumuzun, milletimizin bekası nedeniyle huzurlu rahat bu topraklarda aynı camiye giden aynı mezarlığa defin edilen, bizleri bölmek ayırmak veya siyasi anlamda kutuplaştırmak isteyenlerin karşısındayız" diye konuştu. - MALATYA
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Kaynak: İHA