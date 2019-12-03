Haberler » Güncel » Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi - Haber

Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi.

03.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:05Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mehmet Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi.

TBMM'de söz alarak konuşan Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, iyi tarım uygulaması genelgesi konusunda konuştu. Fendoğlu, "İyi tarım uygulamasında Türkiye 3'ncüsü olan Malatya'da üreticilerimiz mağdur olmuştur. Tarım Bakanlığımızın en önemli projesidir. İyi tarım uygulaması nda Türkiye 3. olan Malatya da, çiftçilerimiz bu uygulamadan yararlanmak için toprak tahlili, meyve kalıntısı analizi yaptırmıştır. Tarım Bakanlığı tarafından onaylı firmadan sertifika almış, danışmanlık ücretleri için borçlandırılmışlardır. Bakanlık tarafından 9 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan resmi gazetede, 2016 yılından itibaren 3 yıl üst üste iyi tarım uygulaması yapan çiftçilerimiz 4. yıl bu iyi tarım desteğinden yararlanamazlar ibaresi getirilmiştir. 2016 yılından itibaren iyi tarım işlemlerini yerine getirenler, 2019 yılında yayınlanan bu genelgeden dolayı Malatya da yaklaşık 7 bin çiftçimiz destekten yararlanamayacaktır. Dolayısıyla borçlarını ödeyemeyecek ve icralık olmalarına sebep olacaktır. Bu genelge tekrar gözden geçirilmelidir" İfadelerini kullandı. - MALATYA

Milletvekili, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:08 Trump: "ABD, İran'daki protestocuları destekliyor" - Haber
20:07 İstanbul türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı farkındalık için yüzdü - Haber
20:06 Belarus Cumhurbaşkanı: "Sırbistan'ın AB üyeliğine saygı duyuyoruz, ancak çok umutlanmayın" - Haber
20:02 36 yaşındaki adam mide kanserine yenik düştü - Haber
20:01 Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
3.12.2019 20:12:52