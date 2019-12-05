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Milletvekili Fendoğlu, Malatya'nın taleplerini dile getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya'nın sorun ve taleplerini dile getirip, çözülmesini istedi.

05.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:03Milletvekili Fendoğlu, Malatya'nın taleplerini dile getirdi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mehmet Fendoğlu, Malatya'nın sorun ve taleplerini dile getirip, çözülmesini istedi.

Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel kurulunda söz alarak, Malatya'nın en kısa zamanda yapılması ve bitirilmesi gereken yatırımları olduğunu ifade ederek, "Malatya'nın çehresini değiştirecek ve en kısa zamanda yapılması ve bitirilmesi gereken yatırımlarımız mevcuttur. Şöyle ki, hızlı tren projesi yavaş gidiyor. 3,5 yıldan beri durdurulan 4 Eylül Mavi Treninin yeniden seferlerine dönmesini bekliyoruz. Kuzey Çevre Yolu biran önce bitirilmelidir. Şehrin büyümesi için yeni alt merkezler oluşturulmalı. Besicilik organize sanayi sitesi bitirilmeli. Şahnahan Deresi'nin iyileştirilmesi ve çevresindeki köylerle birlikte arıtma projesinin yapılması gerekmektedir. TİGEM arazisinin hayvancılığa açılması gerekiyor. Akçadağ-Sultansuyu Harası, ki burası Osmanlı mirasıdır, at yetiştirmede bir numaradır. Hipodrom talepleri var. Kimya organize sanayisinin kurulması ve son olarak da yine kayısı birliğin kurulması ve Şire pazarının daha iyileştirilmiş bir yere taşınması gerekiyor. Bu saydıklarım tamamlanırsa, Malatya'mızın ve bölgemizin çevresinin ekonomisini değiştirecektir" şeklinde konuştu. - MALATYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Malatya, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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