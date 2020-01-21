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Milletvekili Fendoğlu'ndan MGC'ye ziyaret

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.

21.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:34Milletvekili Fendoğlu'ndan MGC'ye ziyaret
MHP Mehmet Fendoğlu, Malatya Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.
MGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fendoğlu beraberinde MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile MGC Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu.
Burada gazetecilere açıklama yapan Fendoğlu, kentin sorunlarının çözümü noktasında gayret gösterdiklerini belirtti.
Malatya basınını önemsediklerini aktaran Fendoğlu, "Bizler yarın gideriz, yine sizleri okuyacağız, sizler devam edeceksiniz. O nedenle bizler Malatya basınımızı ve tüm kurumlarını önemsiyoruz. Basına başarılar diliyoruz. Cemiyetimiz yöneticilerine de bizleri misafir ettikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Güner de ziyaretten memnuniyet duyduğunu bildirerek, günün anısına Fendoğlu'na cemiyetin plaketini verdi.

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Kaynak: AA

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