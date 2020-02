Milletvekili Fendoğlu'ndan Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti

Bu hafta sonu Süper Lig'de kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'u ziyaret eden Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, tüm şehrin takıma sahip çıkmasını ve bu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmamasını istedi.Süper Lig'de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor karşısında 3 puan alarak kötü gidişata dur demek istiyor. Bu süreçte sarı kırmızılı takımın her maçında takımı yalnız bırakmayan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'da bu kritik maç öncesi Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan Nurettin Soykan Tesislerini ziyaret etti.Burada Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Kemal Özdeş, Sportif Direktör Ali Ravcı ve kulüp çalışanları ile bir araya gelen Milletvekili Fendoğlu, hafta sonu oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasının önemine değindi. 3 puanı alarak ligdeki kötü gidişata dur diyeceklerine inandığını ifade eden Fendoğlu, bu süreçte taraftarlarında her zaman takımının yanında olduğunu söyledi. Kentte her kesimin Yeni Malatyaspor'un başarısı için kenetlendiğini de dile getiren Fendoğlu, "Yeni Malatyaspor bizim göz bebeğimiz. Sizlerde burada takımı en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Bizlerde hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın her zaman takımımızın yanında olacağız. Takımımızın başarısı için ne gerekliyse her zaman yapmaya hazırız" dedi.Kulüp Başkanı Adil Gevrek'te ziyaretlerinden dolayı Fendoğlu'na teşekkür ederek, Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçını mutlaka kazanmak istediklerini söyledi. alınacak 3 puanın takımın moralini de yerine getireceğini söyleyen Gevrek, tüm Malatyalıları maça beklediklerini ifade etti. - MALATYA