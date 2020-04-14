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Milletvekili Fendoğlu yerel medyanın sorunlarını dile getirdi

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, yerel medyanın sorunlarını dile getirerek önerilerde bulundu.

14.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:42
Milletvekili Fendoğlu yerel medyanın sorunlarını dile getirdi
Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, yerel medyanın sorunlarını dile getirerek önerilerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak, yerel medyanın yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, bu sorunları tek tek sıraladı. Fendoğlu, "Anadolu'da bulunan, şehrimizin ve dolayısıyla hepimizin sesi olan yerel medya zor durumdadır. Bu süreçte alınacak ekonomik tedbirler arasında beklentileri vardır" dedi. Fendoğlu, "Anadolu'da bulunan şehrimizin ve dolayısıyla hepimizin sesi olan yerel medya zor durumdadır. Bu süreçte alınacak ekonomik tedbirler arasında beklentileri vardır. Şöyle ki, yerel medya şirketlerinin KOBİ kapsamında Kredi Garanti Fonu'ndan veya KOSGEB tarafından kredilendirilmesi, resmi kurumlara olan SGK ve maliye ödemelerinin ertelenmesini istiyoruz. Reklam ve ilan faturalarına yansıyan KDV oranı ile Basın İlan Kurumu payının yüzde 5'e düşürülmesi, TÜRKSAT uydu bedeli ödemelerinin bir süre ertelenmesi ve TL üzerinden indirim olarak ödeme imkanı sağlanmalıdır. Kamu spotu yayınlarını ücretlendirmek suretiyle TÜRKSAT ve RTÜK'le mahsuplaşması, kamu kurumlarının resmi ilan statüsünde olmayan reklamlarına ayrılan bütçenin asgari yüzde 30'unun yerel medyaya ayrılması talep edilmektedir. Gazete basımında kullanılan kağıt, kalıp ve mürekkep gibi ithal malzeme maliyetleri kur artışlarından etkilenmemeli ve gümrük vergileri tamamen sıfırlanmalıdır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, Malatya, Güncel
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