Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
06.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:26
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklayıp, "COVID-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun" ifadelerine yer verdi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA
Etiketler: Feti Yıldız, MHP, Güncel