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Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı (2)

'KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI'TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

07.04.2020 02:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 02:25
Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı (2)

'KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI'

TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.Adan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir. Feti Yıldız, fırtınalı yılların yıkılmayan kalelerindendir. Çok badireler atlatmıştır. Bugünleri de atlatacak, mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Milletvekili, Feti Yıldız, Celal Adan, MHP, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı (2) - Haberler

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