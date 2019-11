Milletvekili Fırat'dan Adıyaman'ın il oluş mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman'ın İl Oluşunun 65. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili İbrahim Halil Fırat, milletvekilliğini yapmaktan onur duyduğu bu kadim şehre, hizmet ediyor olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etti.Milletvekili Fırat mesajında, "Adıyaman'ımızın il oluşunun 65. Yılını kutluyorum. Güneşi bir başka güzel doğan ve bir başka güzel batan, sahabeler diyarı, Güneydoğu'nun güzide şehri Adıyaman, Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden biridir. Adıyaman, birçok medeniyetin gelip geçtiği, din, dil, ırk ayrımı yapılmadan sıcacık insanların, birlik ve beraberlik duyguları içinde yaşadığı, barışın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün hakim olduğu kardeşliğin kadim şehridir. Kültürü, turizmi, sosyal ve kültürel zenginliği dört mevsimin yaşandığı iklimi, bereketli toprakları, zengin petrol yataklarıyla ülkemizin en güzel yerlerinden bir tanesidir.Barış, huzur, sükunet, kardeşlik ve dostluk ilimizin ana mayasıdır. Barış ve huzur simgesiyle ismini tüm ülkeye duyuran ve bu anlamda örnek olma özelliğini hep gururla taşımaya devam eden, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Ermeni, Yahudi, Süryani birçok kimliği bünyesinde barındıran ilimizin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de kendine simge etmiş, barış ve huzur bayrağını ilelebet dalgalandırmaya devam edeceğine inancımız tamdır.Bizler de milletvekilleri olarak, Adıyaman'ımıza mutlu bir gelecek hazırlama adına, hemşerilerimize hizmet üretmek, ilimizin kalkınmasına katkı sağlamak için gece gündüz mesai mefhumu dinlemeden, her türlü gayretin içinde olduğumuzun bilinmesini isteriz. Adıyaman'ımızı refaha, güçlü bir ekonomiye ve hak ettiği konuma ulaştırmak her birimizin vazgeçilmez görevi olduğuna inanıyoruz.Her geçen gün her alanda artan potansiyellerimiz, bizleri daha güçlü ve daha dinamik hale getirmektedir. Adıyaman'ımız, 65 yıl içinde hızla gelişen ve büyüyen bir kent olmuş ve bundan sonra da Hükümetimiz, Vekillerimiz, Belediye başkanlarımız ve tüm teşkilatlarımızın çabası ile hizmetin en güzelini almaya devam edecektir.Bu duygularla, Adıyaman'ımızın İl oluşunun 65. Yılını kutluyor, her şeyin en iyisine layık olan ilimizin, gelişip büyümesine katkı sunan tüm memleket sevdalılarına şükranlarımı sunuyor, Adıyaman'ımızın aydınlık geleceği için canla başla çalışan dirayetli, vatansever hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN