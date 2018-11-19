Milletvekili Fırat Mermer Ustaları ile Bir Araya Geldi

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:14



19 Kasım 2018 Pazartesi 17:14

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneğini ziyaret ederek sektörle ilgili görüş alışverişinde bulundu.Mermer'in Adıyaman ve ülke ekonomisi için çok büyük önem arz ettiğini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, bölgelerin ve ülkelerin kalkınmasında yer altı zenginliklerinin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.Ziyarette konuşan Milletvekili Fırat, Türkiye'nin zengin mermer rezervlerine sahip bir ülke konumunda olduğunu söyleyerek, "Dünya mermer rezervinin büyük bir kısmı bulunan ülkemizde özellikle Adıyaman mermeri son yıllarda adından söz ettirmeye başladı. Türkiye'nin yer üstü kaynakları kadar yer altı kaynakları açısından da zengin bir ülke bu nedenle madenciliğin Türkiye için hayati önem taşımaktadır. Bugünkü ziyaretimizde bu sektörde hizmet veren işletme yöneticileri ve Dernek Başkanı Coşkun Atız sektörle ilgili bizlere bilgiler verdi. Ayrıca Adıyaman mermerinin ilimizde hemşerilerimizin, işadamlarımızın, inşaat sektörünün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarımızda da kendi yerli ürünümüzün tercih edilmesi yönünde bir çağrısı oldu çok haklı bende bir Adıyamanlı olarak bunu destekliyorum, kendi öz yerli ürünlerimizin öncelikle Adıyaman'da tercih edilmesi gerekir. İlimiz mermer sektörünün ve Adıyaman mermerinin daha iyi yerlere gelmesi adına elimizden geleni yapacağız" dedi.Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanlığına yeniden seçilen Başkan Coşkun Atız'a ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Fırat, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, "Dernek olarak son aylarda yapmış olduğumuz ziyaretler, istişareler neticesinde sektörümüzü çok daha iyi anlatmaya, tanıtmaya başladık. İlimiz milletvekilleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Adıyaman halkı bizlere sahiplenmeye, sektörümüze destek olmaya bizim sorunlarımıza daha çok eğilmeye başladılar. Sektörün içinde olan birisi olarak bizleri çok mutlu etti. Bizler bu işin ticaretini yapıyoruz ama mermer ve madenciliğin Adıyaman için ne kadar önemli olduğunu herkes çok iyi biliyor. Milletvekilimiz ve beraberindeki heyete bugün sektörümüzle ilgili sorunları, yapılması gerekenleri ilettik. Sektörümüzün ilimizin seçilmişleri, atanmışları tarafından sahiplenilmesi bizleri mutlu ediyor. İnşallah el birliğiyle mermercilik sektörünü Adıyaman'da daha iyi yerlere taşıyacağız. Bunu başarmak içinde herkesi Denizli'deki gibi kendi öz malına sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü Denizli'de her yapılan kamu kurum binalarında yüzde 30 oranında Denizli mermeri kullanımı zorunlu. İnşallah Adıyaman'da bunu başara bilirsek sektörümüze ve bu sektördü faaliyette bulunan işletmelere büyük katma değer sağlayacaktır. Bu vesileyle bugün bizlere nezaket ziyaretinde bulunup, sorunlarımızı dinleyen, istişarelerde bulunup, kongremizle ilgili hayırlı olsun dileklerini ileten AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat'a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'e, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'a ve beraberindeki heyete şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN