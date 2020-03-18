Milletvekili Gaytancıoğlu'ndan ekonomik destek çağrısı
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaf ve çiftçilere ekonomik destek verilmesi gerektiğini bildirdi.
18.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:56
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaf ve çiftçilere ekonomik destek verilmesi gerektiğini bildirdi.
Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alınmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.
Toplumu rahatlatacak tedbirlerin uygulamaya alınmasını öneren Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:
"Esnaflarımız, sanatkarlarımız ve çiftçilerimiz olmak üzere tüm sektörler zor durumdadır. Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarıyla, elektrik, su, doğal gaz ve kredi ödemeleri gibi mali yükler salgın riskinin ortadan kalkacağı tarihe kadar ertelenmelidir. Bu erteleme yapılırken Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğine ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlardan tutun da kamu, özel tüm banka borçları kapsam içine alınmalı, ivedilikle sicil affı çıkarılmalıdır. Okulların tatiliyle zor duruma düşen işletmecilere de kira yardımı düşünülmelidir."
Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alınmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.
Toplumu rahatlatacak tedbirlerin uygulamaya alınmasını öneren Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:
"Esnaflarımız, sanatkarlarımız ve çiftçilerimiz olmak üzere tüm sektörler zor durumdadır. Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarıyla, elektrik, su, doğal gaz ve kredi ödemeleri gibi mali yükler salgın riskinin ortadan kalkacağı tarihe kadar ertelenmelidir. Bu erteleme yapılırken Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğine ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlardan tutun da kamu, özel tüm banka borçları kapsam içine alınmalı, ivedilikle sicil affı çıkarılmalıdır. Okulların tatiliyle zor duruma düşen işletmecilere de kira yardımı düşünülmelidir."
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Kaynak: AA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Edirne, Güncel
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