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Milletvekili Gaytancıoğlu'ndan köy ziyaretleri

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, köylerde ziyaretlerde bulundu.

03.08.2019 15:21 Milletvekili Gaytancıoğlu'ndan köy ziyaretleri
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, köylerde ziyaretlerde bulundu.
Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne, ilçe ve beldeleri, 95 mahalle ve 253 köyü ziyaret etmeyi planladığını belirtti.
Merkeze bağlı Üyüklütatar, Uzunköprü Çöpköy Mahallesi, Sipahi, Ömerbey, Başağıl, Bayramlı, Malkoç köyleri ve İpsala Hacıköy köyündeki vatandaşları dinlediğini aktaran Gaytancıoğlu, meclisin yaz tatiline girmesini fırsat bilerek köyleri ziyaret ettiğini ifade etti.
Köylerde yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini dinlediğini belirten Gaytancıoğlu, "Gittiğimiz her mahallede, her köyde sıkıntıların altında ezilen, artık yüzü gülmeyen insanlarımızla karşılaşıyoruz. Çiftçi ektiğinin karşılığını almak bir yana önümüzdeki yıl yeniden ekim yapıp yapamayacağını bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Okan Gaytancıoğlu, Milletvekili, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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