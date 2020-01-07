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Milletvekili Gaytancıoğlu, "Sit alanından izinsiz kum alınması olayını takip ediyoruz"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Sahili'nde bulunan sit alanındaki Kale Koyu'ndan izinsiz kamyonlarla kum alınmasının takipçisi olacaklarını belirtti.

07.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:14 Milletvekili Gaytancıoğlu,
CHP Edirne Okan Gaytancıoğlu, ilçesine bağlı Köyü Sahili'nde bulunan sit alanındaki Koyu'ndan izinsiz kamyonlarla kum alınmasının takipçisi olacaklarını belirtti.
Milletvekili Gaytancıoğlu, partisinin Keşan İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Mecidiye Köyü Sahili'ndeki birinci derece sit alanı olan Kale Koyu'nda izinsiz hiçbir şey yapılamayacağını anımsattı.
Doğaya zarar verenlerin her zaman karşısında duracaklarını ifade eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:
"Buraya gittiğimizde jandarma ekiplerinden konuyla ilgili bilgi aldım. Orada bir kum çalınması olmuş. Sit alanından izinsiz kum alınması olayını takip ediyoruz. CHP'nin tüm fertleri doğa katliamına karşıdır ve kim olursa olsun, hangi kurum olursa olsun sorumluların cezalandırılması için elinden geleni yapar. Kim olduğu bizi ilgilendirmez. Sonuçta bir doğa katliamı var. Sonuçta, Sit alanı olan, yapılaşmanın bile izne bağlı olan bir yerde doğa katliamını savunacak halimiz yok. Kimin yaptığını merak ettik sorduk, muhtarlık ekiplerinin birkaç gündür bu işi yaptığını ve tutanak altına alındığını söylediler."

Milletvekili, Mecidiye, Keşan, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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