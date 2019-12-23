Haberler » Güncel » Milletvekili Gazel'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti - Haber

Milletvekili Gazel'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

23.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:34 Milletvekili Gazel'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin 'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Ceyhun, "Kütahya için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Ceyhun, "Hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere bizleri ziyarete gelen TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi Kütahya Milletvekilimiz Sayın İshak Gazel'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Milletvekili, Kütahya, Ceyhun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20   DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Haber
17:20   Doktoru darp eden saldırgan için istenen ceza belli oldu - Haber
17:20   Profesyonel aşçılar Şırnaklı kadınlarla yemek ve pasta yaptı - Haber
17:20   Kore gazisi Hikmet Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı - Haber
17:20   Fransa'da grevler 19. gününde - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
23.12.2019 17:21:55