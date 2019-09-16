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Milletvekili Girgin'den arıcılar için enstitü teklifi

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'da Arı Yetiştiriciliği ve Balcılık Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü' kurulması için kanun teklifi verdi.

16.09.2019 13:35Milletvekili Girgin'den arıcılar için enstitü teklifi
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'da Arı Yetiştiriciliği ve Balcılık Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü' kurulması için kanun teklifi verdi.

Girgin, "Dünyada bal üretiminin yüzde 90'ı Türkiye'de, bunun da yüzde 80'i Muğla'dadır. Muğla'mızda hali hazırda bu sektörden ekmek yiyen kişi sayısı 6 bin ailedir. Ülkemizde çam balı üretiminde büyük pay sahibi olan ve geliştirilmesi halinde ekonomik olarak ilimize büyük katkı sağlayabilecek olan arıcılık ve bal üretimi sektörüne katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin istek ve talepleri doğrultusunda, merkezi Muğla'da olmak üzere, bir "Arı yetiştiriciliği ve Balcılık araştırma ve geliştirme enstitüsü" kurulması için kanun teklifi verdik" dedi.

Gürgün ayrıca, gerekçeli kararını teklif metninde paylaştı. - MUĞLA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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