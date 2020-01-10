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Milletvekili Gökcan'dan kazada yaralanan öğrenciye ziyaret

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, trafik kazasında yaralanan ve tedavisi MSKÜ Eğitim-Araştırma Hastanesinde devam eden ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren'i Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı ile birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

10.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:51Milletvekili Gökcan'dan kazada yaralanan öğrenciye ziyaret
AK Parti Yelda Erol Gökcan, trafik kazasında yaralanan ve tedavisi MSKÜ Eğitim-Araştırma Hastanesinde devam eden ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren'i Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı ile birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tedavisi süren Aylin Dağdeviren'e yeni yıl hediyesi veren Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Küçük kardeşimizin tedavi sürecini kazanın yaşandığı ilk günden beri takip ediyoruz. Rabbim en kısa zamanda acil şifalar versin" dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Boyacı ise şunları söyledi: "Kızımız Aylin'i hastanede daha öce ziyaret etmiştik. Bugün de Milletvekilimiz Yelda hanımla birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve bundan sonraki süreçte hep yanında olacağımızı ifade ettik. Tedavisi süren Aylin kardeşimize protez bacak alımı konusunda Türkiye Beyazay Derneği Almanya Iserlohn Şubemiz ile görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu. - MUĞLA

Türkiye Beyazay Derneği, Yelda Erol Gökcan, Milletvekili, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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