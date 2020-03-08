Milletvekili Gökcan, pazarda çalışan kadınlara karanfil hediye etti
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pazarda çalışan kadınlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı.
08.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:02
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pazarda çalışan kadınlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı.
Milletvekili Gökcan ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, Menteşe ilçesindeki Akyol Pazar'ını ziyaret etti.
Ziyarette Gökcan ve Toksöz kendi ürettikleri ürünleri satan kadınlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.
Kadınlara bereketli ve bol kazançlı günler dileyen Gökcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi.
Gökcan, "Alın terleri ve emekleri ile dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.
Milletvekili Gökcan ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, Menteşe ilçesindeki Akyol Pazar'ını ziyaret etti.
Ziyarette Gökcan ve Toksöz kendi ürettikleri ürünleri satan kadınlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.
Kadınlara bereketli ve bol kazançlı günler dileyen Gökcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi.
Gökcan, "Alın terleri ve emekleri ile dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Milletvekili Gökcan, pazarda çalışan kadınlara karanfil hediye etti
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Milletvekili, AK Parti, Muğla, Güncel
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