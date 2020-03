Milletvekili Gültekin'den sahte gıda takviyelerine karşı uyarı

AK Parti Niğde Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Selim Gültekin, piyasada koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla satılan sahte gıda takviyelerine karşı vatandaşları uyardı.Gültekin, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda takviyesi ürünlerinin satışlarında artış yaşandığına dikkati çekti.İçeriğine ve markasına dikkat edilmeden satın alınan gıda takviyelerinin sağlığı riske attığına vurgu yapan Gültekin, şunları kaydetti:"Son günlerde her alanda olduğu gibi gıda takviyesi ürünlerinde de kriz fırsatçılarının sayısında ciddi artış bulunmaktadır. Kriz fırsatçılarının piyasaya sürdüğü merdiven altı sahte ürünler koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlarımızın sağlığını riske atmaktadır. Eczaneler dışında satılan bu ürünler, merdiven altında, sağlıksız koşullarda üretilmiştir. 'Bitkiseldir, doğaldır, zararsızdır, gıda takviyesidir' denilmesine rağmen, Tarım ve Orman Bakanlığımızın yaptığı denetimler sonucunda içerisinde kimyasal ürünlerin yanı sıra ilaç etken maddelerinin de olduğu tespit edilmiştir. Unutmayalım ki her bitki medikal amaçlı kullanıma uygun değildir. Doğru bitki seçimi uzman kişilerce yapılmış olmalıdır."Gültekin, medikal amaçlı kullanılacak bitkinin uygun şartlarda yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, doğru konsantrasyonların sağlanması için her hasadın kendine uygun zamanlarda yapılmış ve vücut için oldukça zararlı böcek ilaçlarından mutlaka temizlenmiş olması gerektiğini aktardı.Tarım ve Orman Bakanlığının "Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi"nde olmayan ürünlerin, "koronavirüse karşı etkili olduğu" iddiasıyla reklamının yapıldığını ve vatandaşların yanlış yönlendirildiği vurgulayan Gültekin, "Buradan ünlülerimizi de uyarıyorum, bilinçsizce yapılan bu reklamlar, halk sağlığına yönelik bir suçtur, lütfen buna alet olmayın ve bu reklamları yapmaktan vazgeçin. Ayrıca, internet üzerinden sağlıkla ilgili herhangi bir gıda takviyesi ya da ilacın alınması asla uygun değildir. Sağlık sisteminin bir halkası olan eczanelerimiz bunun için vardır. Lütfen eczacılarınıza danışmadan bu tip bir alışveriş yapmayın. Bu ürünler doktorlarımız, eczacılarımız ve sağlık uzmanlarımızın danışmanlığında kullanılmalı." ifadelerini kullandı.Gültekin, vatandaşları, bu tip ürünlere ve kişilere karşı mücadelede, devlete destek olmaya çağırarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "174 Alo Gıda Hattı" ve "0501 174 0 174" numaralı Whatsapp hatlarına yapacakları ihbarlarla ülke sağlını korumaya yardımcı olmaya davet etti.

Kaynak: AA