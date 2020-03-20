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Milletvekili Günay'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların tedbirli olması ve kurallara uyması gerektiğini belirtti.

20.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:16
Milletvekili Günay'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların tedbirli olması ve kurallara uyması gerektiğini belirtti.
Günay, yaptığı yazılı açıklamada, geçici dönemde hep birlikte kurallara uyulması gerektiğini ifade ederek, bazı vatandaşların dışarı çıkma mecburiyetinin olmadığını kaydetti.
Gereksiz yere dışarıya çıkanların farkında olmadan virüse maruz kalabileceğini ve bunu en sevdiklerine bulaştırabileceğini vurgulayan Günay, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sevdiklerinizin hastalanmalarına hatta ölümlerine yol açabilirsiniz. Vakit gönlümüzce gezme değil, evde kalma, tedbirli olma zamanıdır. Çıkmak zorunda olan ve çalışan vatandaşlarımız için de hayatlarını kolaylaştırmamız lazım. Bu dönemde bizler için çeşitli sektörlerde çalışanların risklerini azaltmamız bir vatandaşlık sorumluluğumuz. Çıkmak zorunda kaldığımızda sosyal mesafeyi korumalı, virüsün yayılma hızını, dolayısıyla yol açtığı tehdidi düşürmek hepimizin görevi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bilim Kurulu ve bakanlarımız ilk günden tüm önlemleri en ciddi şekilde aldılar ancak şimdi sıra bizlerde, birey olarak önlemleri dikkate almazsak başarılı olamayız. Kurallara uyacağız, birlik ve beraberlik içinde bu salgını da atlatacağız. Ne kadar uyarıları dikkate alır, gerekli tedbirleri alırsak, o kadar hızlı normal hayatımıza döneceğiz. Çıkmak zorunda değilsen, evde kal Eskişehir'im."
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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