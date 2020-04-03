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Milletvekili Günay, Eskişehir ilçe belediye başkanlarıyla telekonferans yoluyla görüştü

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir ilçe belediye başkanlarıyla telekonferans yoluyla bir araya geldi.

03.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:40
Milletvekili Günay, Eskişehir ilçe belediye başkanlarıyla telekonferans yoluyla görüştü
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir ilçe belediye başkanlarıyla telekonferans yoluyla bir araya geldi.
Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımının ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Günay, toplantının amacının mart ayı başından itibaren sürdürülen koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe bazında alınan önlemleri değerlendirmek, ilçelerin ihtiyaçların olup olmadığını öğrenmek, yaşanan sorunları hızla ilgili makamlara iletmek olduğunu vurguladı.
Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli vatandaşlar ile sokak hayvanları hakkında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldıklarını ifade eden Günay, şunları kaydetti:
"Yerelde en büyük sorumluluk mülki idarelerde ve yerel yönetimlerde. Bu nedenle belediye başkanlarına çalışmaları için teşekkür ediyorum. Dinamik bir süreç içindeyiz, ülke olarak kriz yönetiyoruz. Bu nedenle her gün ayrı bir sorunla karşılaşabiliyor başkanlar. İletişim halinde olacağız ve kendilerine destek vereceğiz. Sorunları ilgili makamlara iletip hızlı sonuç almak hedefimiz.Ancak birlik ve beraberlik içinde olursak bu krizi atlatabiliriz. Eskişehirimize yakışan bir şekilde deneyimlerimizi paylaşacağız, birbirimize yardımcı olacağız."
Günay, toplantı sonucunda ortaya çıkan 4 konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilettiğini belirterek, kendisine hemen dönüş yapan Bakan Soylu'ya teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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