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Milletvekili Gündoğdu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü andı

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefatının 46'ncı yılında saygı ile andı.

25.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:44 Milletvekili Gündoğdu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü andı
CHP Kırklareli Vecdi , 2. İsmet İnönü'yü vefatının 46'ncı yılında saygı ile andı.
Gündoğdu, anma mesajında, İnönü'nün Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından olduğunu belirtti.
İnönü'nün Türkiye'nin hür ve bağımsız bir devlet olarak kabul edildiği Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak diplomasi dehası olduğunu aktaran Gündoğdu: "İnönü, Atatürk'ten sonra ilke ve devrimlerin yerleşmesini sağlayan, köy enstitüleri ile eğitim konusunda Türkiye'nin ihtiyacına uygun bir çözüm yolu sunan projelere imza atan bir devlet başkanıdır. Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanı, Lozan'ın diplomasi dehası, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal, sosyal ve ekonomik tarihine damga vurmuş büyük devlet adamı İsmet İnönü'yü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz."

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Kaynak: AA

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