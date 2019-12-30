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Milletvekili Güneş, Kaşbelen köyünde incelemelerde bulundu

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, merkez ilçeye bağlı Kaşbelen köyünde incelemelerde bulundu.

30.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:22 Milletvekili Güneş, Kaşbelen köyünde incelemelerde bulundu
AK Parti İsmail Güneş, merkez ilçeye bağlı Kaşbelen köyünde incelemelerde bulundu.
AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Uşak Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş ile birlikte köye giden Güneş, köy kahvesinde vatandaşların taleplerini dinledi.
Muhtar Erol Caran ile birlikte köyü gezen Güneş, köydeki toprak futbol sahasının çim sahaya dönüştürüleceğini söyledi.
Gençlerin daha fazla yapmasını istediklerini belirten Güneş, "Misafirperverlikleri için Kaşbelen sakinlerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın taliplerini yerinde görmek için köy ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Kaşbelenli gençlerimiz köyün futbol sahasının çim olmasını istedi. Biz de en kısa sürede bu talebi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İsmail Güneş, Milletvekili, AK Parti, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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