Milletvekili Güneş'ten Köy Ziyaretleri

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş
, Yenice
ilçesi ve Yortan Beldesinde ki bazı köylere ziyarette bulundu.
Köy ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Güneş, "Sürekli halkımızla iç içe oluyoruz. Köylerimiz de bizim için çok önemli. Onların sorunlarını dinliyor, çalışmalarımızı anlatıyoruz.Yapılan çalışmaları yerinde görüyoruz. Köylülerimizle sohbet ediyoruz. Sıkıntılarını not alıp gidermek için girişimlerde bulunuyoruz. Gezilerimiz devam edecek." diye konuştu.
Güneş, ilçe ve belde merkezinde de esnaf gezilerinde bulundu.
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Kaynak: AA