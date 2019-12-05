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Milletvekili Güneş, Uşak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla Uşak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

05.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:06Milletvekili Güneş, Uşak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti
AK Parti İsmail Güneş, "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla Uşak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.
Güneş, ziyarette, merkezdeki sağlık görevlileri ile sohbet etti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık çalışanlarına telsizden seslenerek onları tebrik eden Güneş, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde her geçen gün daha ileri seviyeye geldiğini söyledi.
Acil sağlık hizmetlerinin önemine değinen Güneş, "Acil sağlık çalışanlarının çok önemli bir vazife yapıyor. Oluşabilecek her türlü sağlık soruna ilk müdahale eden sizlersiniz. Büyük fedakarlıkla görevinizi yaptığınızı biliyorum. Her birinizle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili, AK Parti, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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