Milletvekili Güneş ve Ünal, Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk ile Bir Araya Geldi

23 Kasım 2018 Cuma 16:35



23 Kasım 2018 Cuma 16:35

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya gelerek istihdam sektörleri bilgi paylaşımında bulundu.Karabük'teki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın faaliyetleri, projeleri ve yatırımları hakkında Bakanlıkta gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Karabük il geneli istihdamın da değerlendirildiği görüşmede milletvekilleri Güneş ve Ünal, istihdan sektörleri hakkında Bakan Selçuk'a bilgi paylaşımında bulundu. Karabük il geneline İŞKUR Genel Müdürlüğü aracılığı ile Toplum Yararına Program kapsamında 500 kişilik bir iş gücü verildiğini ifade eden Bakan Selçuk, yılbaşından itibaren ihtiyaca binaen yeni bir Toplum Yararına Programın gündeme gelebileceğini ifade etti.Görüşmede Milletvekilleri Güneş ve Ünal, Bakan Selçuk'u Karabük'te ağırlamaktan duyacakları memnuniyeti de ifade ettiler.Karabük'e verilen TYP kapsamındaki pozisyonlar için Karabük İş Kur Müdürlüğü'nün Aralık'ın ilk haftasında başvuruları alacağı ifade edildi. - KARABÜK