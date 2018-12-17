Milletvekili Güneş ve Ünal Emniyet Genel Müdürünü Ziyaret Etti

AK Parti Karabük
milletvekilleri Niyazi Güneş
ve Cumhur Ünal
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
'ya ziyarette bulundu.
Yoğun bütçe faaliyetleri esnasında bakanlık ve genel müdürlük ziyaretlerini tüm hızıyla sürdüren milletvekilleri Güneş ve Ünal, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü
makamında fikir teatisi şeklinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Görüşme bitiminde milletvekilleri Güneş ve Ünal, misafirperverliğinden dolayı Uzunkaya'ya teşekkürlerini ilettiler. Genel Müdür Uzunkaya da nezaketleri için milletvekillerine teşekkür etti. - KARABÜK
Karabük,Celal Uzunkaya,CEO
Kaynak: İHA