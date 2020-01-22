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Milletvekili Hancıoğlu'ndan Havza'ya ziyaret

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, partisinin Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

22.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:32Milletvekili Hancıoğlu'ndan Havza'ya ziyaret
CHP Neslihan Hancıoğlu, partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Hancıoğlu, ziyarette, geçen hafta gerçekleştirilen kongrede başkanlığa seçilen Halil Alkan ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ülkenin sıkıntılı günler yaşadığını belirten Hancıoğlu, "Bu ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke menfaatlerini düşünen, ülkesi için çalışan siyasi görüşüne ihtiyacı var. Ülkemizin yeniden kalkınması için çalışmamız gerekiyor. Yerel seçimlerde gösterdiğimiz başarı gösteriyor ki bu ülke değişime hazır." dedi.
Alkan da Hancıoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Halkımızın 24 saat bizlere ulaşabilecekleri şeffaf bir yönetim tarzı ile çalışacağız. Önceliğimiz her zaman ülkemizin çıkarları doğrultusunda." diye konuştu.
Ziyarette Hancıoğlu, Alkan'a üzerinde Atatürk heykeli bulunan kişisel pul hediye etti.

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Kaynak: AA

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