Milletvekili Harun Karacan'dan Bilecik'e ziyaret
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Eskişehir Milletvekili Sayın Harun Karacan, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.
13.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:37
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Eskişehir Milletvekili Sayın Harun Karacan, bir takım ziyaretler için Bilecik 'e geldi.
Karacan, ilk olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e tebrik ziyaretinde bulundu. Karacan, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e üzerinde TBMM'nin ilk binasının kabartması bulunan bir tablo hediye etti. Nazik ziyaretleri nedeniyle Harun Karacan'a teşekkür eden Rektör Beydemir'de, kendilerine üniversitenin anı tabağını hediye etti. - BİLECİK
Karacan, ilk olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e tebrik ziyaretinde bulundu. Karacan, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e üzerinde TBMM'nin ilk binasının kabartması bulunan bir tablo hediye etti. Nazik ziyaretleri nedeniyle Harun Karacan'a teşekkür eden Rektör Beydemir'de, kendilerine üniversitenin anı tabağını hediye etti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Harun Karacan, Milletvekili, AK Parti, Bilecik, Politika
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