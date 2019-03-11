Milletvekili Harun Karacan Huzurevindeki Kadınlarla Buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan
, Vali Yardımcısı ve Tepebaşı
Kaymakamı Erdinç Yılmaz ile İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Safiye Gönül Bayer
Huzurevindeki kadınlarla buluştu.
Habip Edip Törehan Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinliğe, Milletvekili Karacan, Vali Yardımcısı Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt ile huzurevi sakinleri katıldı.
Karacan, etkinlikte, huzurevi sakinleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Sağlıklı yaş alıyoruz" adlı tiyatro gösterisini izleyen katılımcılar, daha sonra pasta kesti.
AK Parti, Harun Karacan, Milletvekili, Güncel
Kaynak: AA