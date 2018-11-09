Milletvekili İslam Hakkında Tazminat Davası

09 Kasım 2018 Cuma 17:21



09 Kasım 2018 Cuma 17:21

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam aleyhinde, TBMM Genel Kurulunda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sözleri nedeniyle 10 bin liralık manevi tazminat davası açtığını bildirdi.Toprak, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, son dönemde FETÖ'ye karşı mücadelede, bilinçli şekilde karalama ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü belirtti.Fatih Toprak, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, Meclis Genel Kurulunda, 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin görüşmelerinde yaptığı konuşmada, AK Parti milletvekillerini doğrudan hedef alarak, "batıl, makyavelist, oportünist olmakla, muhalifleri, dürüst insanları, hakkı söyleyenleri tasfiye etmekle, zulmetmekle, zalim olmakla itham ettiğini" anımsattı."Beddua seanslarından esinlendiği belli olan bu kişi, eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmıştır." ifadesini kullanan Toprak, Cihangir İslam'ın iddialarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Toprak, "Cihangir İslam, bu iddialarla açık ve galiz hakaretlerde bulunarak değerlerimize saldırıda bulunmuştur." diye konuştu.İslam'ın, düşünce ve ifade özgürlüğü temelinde değerlendirilmesi mümkün olmayan hakaret ve iftiralarının hem hukuka aykırı hem de kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğunu kaydeden Toprak, "Bir insanın dini değerlerini sorgulamak, onun inancının aksine kula kulluk etmekle, Allah'a kulluk etmemekle ve batıl olmakla itham etmek asla ve asla siyasal bir eleştiri olarak kabul edilemez." dedi.Cihangir İslam'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "İki batılın çatışmasını seyrettik." şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Toprak, şöyle devam etti:"Yüzlerce insanımızın şehit olmasına ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan kanlı darbe girişiminin FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiği, herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. 15 Temmuz gecesi yaşanan bu hain kalkışmanın, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, yüce milletimizin feraseti, direnci ve kahramanlıklarıyla püskürtüldüğü, başarısız kılındığı, yine o gece yüce Meclis çatısı altında bulunan her partiden milletvekilinin bu mücadelenin içinde yer aldığı, darbeye karşı direndiği, taraflı tarafsız tüm kesimlerce kabul edilen bir gerçektir.""15 Temmuz gecesi ben de meydanlardaydım"Cihangir İslam aleyhinde, TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sözleri nedeniyle 10 bin liralık manevi tazminat davası açtığını bildiren Toprak, darbe girişimine karşı verilen destansı mücadeleyi, gazi Meclis çatısı altında darbeye karşı duran milletvekillerini de hedef alarak "İki batılın çatışması" olarak nitelendirmenin bir "akıl tutulması" olduğunu belirtti.İslam'ın, konuşmasında, AK Parti milletvekillerine "Hanginiz meydandaydı?" sorusunu yönettiğini hatırlatan Toprak, şunları kaydetti:"Milletimiz gibi ben de 15 Temmuz gecesi, 16 Temmuz öğle saatine kadar hatta haftalarca meydanlardaydım. Dava sürecinde talep edeceğimiz HTS kayıtlarında bu açıkça görülecektir. Cihangir İslam, bu ifadesiyle aynı zamanda gazilerimize ve şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktan geri durmamıştır. İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkı hiçbir zaman kişilerin uluslararası metinlerle, anayasayla ve yasalarla güvence altına alınan onur ve saygınlıklarının ihlali aracı olarak kullanılamaz."