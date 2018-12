Milletvekili Kahtalı'dan Hizmet Değerlendirmesi

11 Aralık 2018 Salı 13:20



AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti hükümetleri olarak 16 yılda büyük hizmetler yaptıklarını ifade etti.Milletvekili Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında Kale İlçesi'nde muhtarlarla bir araya gelerek, istişarede bulundu. İstişare toplantısında konuşan Kale Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ceylan, 31 Mart'ta yerel seçimlerin gerçekleştirileceğini kaydederek, yerel seçimler öncesi istişare toplantısı yaptıklarını ifade etti.AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin yaklaştığını belirterek, teşkilatlarla birlikte her zaman sahada olduklarını belirtti.Malatya'nın her seçimde AK Parti'ye büyük bir destek verdiğine dikkat çeken Kahtalı, "Malatya'mız, AK Parti'ye destek anlamında Türkiye'de önemli bir yerde bulunuyor. Kale ilçemizde Türkiye'de derece yapan bir ilçemiz. Kale, hamdolsun Türkiye'de AK Parti'mize verdiği destekle adından söz ettiriyor. Allah nasip ederse, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde de Kale ilçemiz yeni bir rekor kırıp, Türkiye'de en çok desteği veren ilçe olacak, bundan hiç şüphem yok" ifadelerine yer verdi. Milletvekili Kahtalı, AK Parti hükümetleri olarak 16 yıllık süreçte gerek Türkiye'de gerekse de Malatya'da önemli hizmetler yaptıklarını kaydetti.Türkiye'yi her alanda ileri noktalara taşıdıklarını dile getiren Kahtalı, "2002'den sonra hamdolsun cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hizmetlerin, dört katını ülkemize kazandırmış olduk. Ülkemizi her alanda büyüttük. Ülkemizi ulaşımda, sağlıkta, eğitimde ve birçok alanda ileriye taşıdık. Dünyanın en gelişmiş 17'inci ekonomisine gelmiş bir ülke durumundayız" diye konuştu.Kahtalı, milletin birlik ve beraberliğinin ülke üzerinde oynanmak istenen oyunları bozduğunu belirterek, şunları söyledi:"Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenler oldu. Gezi olaylarıyla başladı, 17-25 Aralık hukuk darbesiyle devam etti. Daha sonra hain FETÖ kalkışması oldu. 15 Temmuz'dan sonra ekonomik savaş açıldı. Allah'a hamdolsun ülkemizin güçlü, alt yapısının sağlam, temellerinin güçlendirilmiş olmasıyla birlikte milletimizin birlik ve beraberliği, yapılmak istenen bu bütün oyunları boşa çıkartı."Muhtarların mahallelerde önemli bir görev icra ettiğini kaydeden Kahtalı, "Muhtarlarımız bulundukları mahallelere hizmetin gitmesi, huzurun tesisi anlamda önemli bir görev yapıyorlar. Hizmetlerin daha sağlıklı ve hızlı ulaşması noktasında ilçe belediyelerimiz ve Malatya Büyükşehir Belediyemizle sağladıkları irtibat buralara olumlu bir şeklinde yansıyor. Bundan sonraki süreçte Allah nasip ederse AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye'de birinci parti olarak çıkacak ve ülkemize hizmet etmeyi sürdürecek. Bu süreçte birçok aday adayı arkadaşımız var. Malatya'da tüm ilçelerimizde partimize olan teveccüh üst seviyede, Kale ilçemizde 17 tane arkadaşımız aday adayı oldu. Bu bizim için onur verici bir durum" şeklinde konuştu.Milletvekili Kahtalı, Malatya'da 14 belediyeyi almak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Malatya'da 13 ilçemiz var. Şuanda 11 belediyemiz, ak belediyecilik anlayışıyla hizmet ediyor. Allah nasip ederse, 31 Mart'ta Malatya Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte 14 belediyeyi alarak, hizmet etmeye devam edeceğiz. Malatyalı hem şehirlerimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevdası hiç tartışılmaz. Cumhurbaşkanımız 2002'den sonraki süreçte fizik anlamda yapmış olduğu yatırımlarının yanı sıra, özgürlükler anlamında önemli işler yaptı. AK Parti'den önce bu ülkede başörtüsü sorunu vardı. Kuran kurslarının, İmam Hatiplerin kapatılma sorununu yaşadık. İnsanlarımız ötekileştirilmişti. Hamdolsun AK Parti'yle birlikte cumhurbaşkanımızın sağlam duruşuyla beraber bölünmüşlük ve ayrım kalmadı. Ne Kürt ne Türk, ne Laz ne Çerkez, ne Alevi ne de Sünni ayrımı yapmadık. Bu toprakları vatan bilen kardeşlerimizle ülkemize hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Bundan sonrada böyle olmaya devam edeceğiz."Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü dile getiren Kahtalı, "Terörle olan mücadelemizi herkes yakından görüyor. Tüm dünya bu mücadeleyi takip ediyor. Hamdolsun terörün sonunu getirmiş durumdayız. Çok az sayıda terörist kaldı. İnşallah onları da etkisiz hale getirerek, bu ülkede huzuru ve barışı tesis etme noktasında tüm gayretimizi ortaya koyacağız" diye konuştu. - MALATYA