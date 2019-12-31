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Milletvekili Kahtalı'dan Malatya polisine övgü

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kentin huzuru ve güvenliği için 24 saat görevde olan polis teşkilatına teşekkür etti.

31.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:41 Milletvekili Kahtalı'dan Malatya polisine övgü
Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Malatya Hakan Kahtalı, kentin huzuru ve güvenliği için 24 saat görevde olan polis teşkilatına teşekkür etti.

AK Parti il yönetimi ile birlikte Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i makamında ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yeni görevinde Dağdeviren'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Malatya'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu ifade eden Kahtalı, "Malatya'ya geldiğiniz ilk günden itibaren bir dinamizm kazandırdınız. Tüm teşkilatınız ile gerçekten sahada kendinizi hissettirdiniz" dedi.

Malatya çok önemli bir merkez modern bir kent olduğunu dile getiren Kahtalı, "Malatya'mız bir sanayi kenti, bir marka şehir. Huzurlu sakin bir kentimiz. Sizin gösterdiğiniz gayret bizim için çok önemli. Bugüne kadar gördüğümüz izlenimler, her kesimden yaptığınız çalışmalar destek alıyor. Yaptığınız uygulamalar ile önemli bir görev icra ediyorsunuz, bu kapsamda size ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Dağdeviren ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah sizlerin de verdiği bu destekler, moral motivasyon olarak 2020 yılında şehrin huzurunu daha da artırabileceğimiz umudumuzu artıracaktır. 2020 yılının tüm halkımıza ve sizlere hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Ercan Dağdeviren, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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