Milletvekili Kahtalı'dan muhtarlara ziyaret

AK Parti Malatya milletvekili Hakan Kahtalı, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.Dernek binasında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, " Seçimden sonra belediyelerde büyük bir sıkıntı başladı. Burada bulan muhtar arkadaşlarımızda söylesinler. Belediyelerde gelen yeni bir yönetim en az altı ayda kendine gelebilir. Bir yıl içinde yönetimini kurar, birimini kurar, projelerini işlerini ve imarlarını ona göre yapar ve çalışmaya başlar" dedi. Başkan Eren, "Tabi ki bizler vatandaş olarak da alışkın olmuşuz, muhtarlar ve vatandaşlar hemen hizmet ister. Seçildiğimiz zaman vatandaşlarımız ve seçmenlerimiz mahallenin sorunlarını söylüyor ve yapın diyorlar . Malatya'mız Büyükşehir oldu hepimizde biliyoruz. Şehir büyüdü ve ilçeleri oldu köyler ise mahalle oldu. Mahallelerin sorumlukları büyükşehir belediyesinde oldu. Geçmişteki belediye başkanlarımıza da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Malatya'mıza büyük hizmetleri oldu" şeklinde konuştu.AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da yaptığı konuşmada, " Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetim kuruluna, iyi karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerek il başkanlığım döneminde ve milletvekiliyim döneminde her zaman partimize olumlu destekleriniz oldu. Büyük fedakarlık ve sağduyunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunuz. Tabi yeni bir döneme girdik. 31 Mart yerel yönetimler belirlenirken, muhtarlarımız da seçimlere girdiler. Seçimden sonra muhtarlarımız bazılar değişti. Başkanımız Mustafa Eren gibi ağabeylerimiz görevlerine devam etti. Muhtarlarımız bizim için çok kıymetli. Muhtarlarımız kendi mahallelerinin kanaat önderleridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman ifade ettiği gibi, bizim her zaman en yakın irtibat kuracağımız muhtarlarımızdır. Mahalle ve köyün sorunlarını her zaman vakıftırlar. Bizlerde şimdi olduğu gibi sizlerle istişare ederek gerek ilimizin sorunları çalışmalarımız eksiklerimizi ve hızlandırmamız gerek neler var sizlerle istişare ediyoruz. Bu günde buradayız" ifadelerini kullandı.Milletvekili Kahtalı, terör konusuna da temas ederek, "Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Gelmiş olduğumuz noktada 40 yıldır ülkemiz terörle mücadele ediyor. Enerjisini bu terör olaylarına harcıyor. Paranın büyük bir kısmını terörle mücadeleye harcıyor. Çocuklarımız kardeşlerimiz bu topraklar uğruna şehit oldular. Terörle mücadele veriliyor, şehitlerimiz ve gazilerimiz oluyor. 82 milyon huzur içinde yaşasın diye mücadele veriliyor." dedi.Türkiye'nin dış politikasına da temas eden Kahtalı, "Çok güçlü bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve ABD ile görüşmeleri sonucunda, ülkemiz adına önemli gelişmeler yaşandı. Ülkemizde bulunan 4 milyon'a yakın Suriyeli de orada, tampon bölgede ikamet ettirmek için çalışıyoruz. Buna herkes şahit ve dünya şahit. Türkiye her zaman mazlumların yanında olmuştur" diye konuştu. - MALATYA