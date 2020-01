Milletvekili Kahtalı: "Deprem eğitimi önemlidir"

AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, " Deprem eğitimi almadan deprem anında ve sonrasında yapılacakları bilemeyiz, her şeyin başı eğitimdir." dedi.AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine, Yeşilyurt Belediyesinin eğitim hizmetleri kapsamında hizmete sunduğu Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde incelemelerde bulundu.Deprem eğitiminin verildiği sınıfı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, öğrencilerden deprem eğitimlerini dikkatlice takip etmelerini, uyulması gereken kuralları ailelerine ve arkadaşlarına anlatmalarını tavsiye etti.Bölgede başka bir örneği olmadığını ifade ettiği merkezle ilgili bilgi aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Eğitim hizmetlerine farklı bir önem verip, bu alanda ki yatırımlarıyla Yeşilyurt'u örnek ve önde bir ilçe hüviyetine ulaştıran Yeşilyurt Belediyesi olarak Malatya ve bölgemizde olmayan, teknik alt yapısı ve hizmet alanlarıyla deprem eğitimlerine örnek gösterilecek yapıya sahip Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesini halkımızın hizmetine sunmaktan ayrı bir onur duymaktayız. Malatya, birinci derece deprem kuşağında yer almaktadır, geçen hafta merkez üssü Elazığ Sivrice olan bir deprem burada da hissedildi ve Doğanyol ilçemizde de okullar tatil edilmişti. Belediye olarak böylesine hassas ve önemli bir konuda halkımızı bilinçlendirmek adına burayı tamamladık. Yaklaşık bir ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın teşrifleriyle açılışını yaptığımız hizmet binamız, teorik ve pratik eğitim alanları olarak ikiye ayrılmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğüyle imzaladığımız protokolle deprem eğitimlerinin kent geneline yayılmasını sağladık. AFAD'ten gelen teknik eğitmenlerin gözetiminde ilk olarak okullarımızın idarecilerine ve öğretmenlerine ardından tüm okullarımızdan gelen öğrencilerimize deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini ilk başta teorik anlatımlarla daha sonra ise deprem şiddetinin bire bir yaşanmasını sağlayan deprem simülatör odamızda pratik olarak öğretilmektedir. Derslerde, deprem öncesinde alınması gereken tedbirler ve eşyaların duracağı yerler, deprem anında hareket alanlarımız, duracağımız yer, kaçış noktalarımız neresi olmalı gibi geniş yelpazede deprem eğitimi veriyoruz. Eğitim programlarımıza destek veren İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile AFAD İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bölgemizin ilk ve tek Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesini ilçemize kazandırarak halkımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş oluyoruz. Böylesine özel ve değerli bir eseri bölgemize kazandırdığımız için mutluyuz" dedi."Deprem eğitimi hepimiz için gerekli"Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesini hizmete sunan Yeşilyurt Belediyesini tebrik eden AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise "Malatya'mızın ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu, bugüne kadar yapılmamış Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesi gibi güzel bir eseri Yeşilyurt'a kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve ekibini eğitim hizmetlerine verdikleri önemden dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Belediyemizin koordinasyonunda, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve AFAD İl Müdürlüğümüzün destekleriyle burada öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm hemşerilerimize olası bir deprem anında yapmaları gerekenlerle ilgili teorik ve pratik alanlarda güzel ve kalıcı eğitimlerin verildiğini gördük. Toplumda deprem bilincinin etkili ve doğru eğitimlerle kalıcı hale getirilmesi adına her yönüyle özel bir yatırımın hizmete girmesi hepimizi sevindirmiştir" ifadelerini kullandı.Malatya'nın birinci derece deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Kahtalı, " Allah vermesin bir deprem anında neler yapılması gerekiyor bunun mutlaka eğitimini almamız gerekiyor. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve tüm vatandaşlarımızın bu eğitimi mutlaka almasını istiyoruz. Yeşilyurt Belediyemizin bu hizmetini takdirle karşılıyoruz. Burası deprem eğitimi noktasında ki tüm beklentileri karşılayacak teknik alt yapıya ve alanlara sahiptir. Deprem eğitiminin verildiği bir merkez Malatya'da ve bu bölgede yoktu ve ilk defa yapılmış oldu. Bu ilki gerçekleştirdiği için, Malatya'mıza böylesine güzel bir eser kazandırdıkları için Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekibini kutluyorum. Çünkü deprem eğitimi almadan deprem anında ve sonrasında yapılacakları bilemeyiz, her şeyin başı eğitimdir" diye konuştu. - MALATYA