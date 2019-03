Milletvekili Kahtalı, Hekimhan'da

Kaynak: İHA

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Hekimhan'ı ziyaret etti.AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Ülkemizin dünyada daha iyi yere gelebilmesi için, Cumhur İttifakı'nın elini güçlendirmek için hem de yerelde Hekimhan'ımıza, Malatya'mıza, ülkemize hizmet etmek için gayret edeceğiz" dedi.Hekimhan İlçesi'ndeki seçim bürosunda partili ve vatandaşlarla bir araya gelen Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Hekimhan'da ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydetti.Milletvekili Kahtalı, alt yapı ve üst yapıda 60 milyonluk yatırım yapıldığını, Hekimhan'ın çok daha güzel hizmetlere layık olduğunu ifade ederek, "Ancak yerelde AK Partili ya da ittifak belediyesi olmadığı için buradaki belediye başkanlarımızın yapmış olduğu çalışmalar maalesef zayıf kaldı. O yüzden Hekimhan gerekli hizmeti yerelde alamamış oldu. Bu defa Cumhur İttifakı'yla beraber Allah nasip ederse burada hizmet ve gönül belediyeciliğini Hekimhan ile tanıştıracağız. Burada bu birliktelik oluşmuş, sizlerin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak burayı alacağız ve Hekimhan'ımıza hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.AK Parti'nin bir hizmet hareketi olduğunu dile getiren Kahtalı, "Bizim derdimiz şu; memleketimize, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmak. Bu uğurda gerekirse can vermek. Bizim bir tane ülkemiz var. Bu ülkede, Osmanlı bakiyesi olan bir ülke. Üç kıtaya hükmetmiş bir imparatorluğun bakiyesi olan bir ülke. Bu ülkenin hedefleri var. Gideceği nokta belli. Allah nasip ederse dünyada ekonomik olarak baktığımızda dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine girmek isteyen bir ülke. Ülkemiz üzerinde oyun kuranlar, hesapları olanlar var. Gerek emperyalistler gerek Siyonistler hepsinin ülkemiz üzerinde hesapları var. Bunları yakın tarihte he birlikte yaşadık. Gezi olayları, 17-15 Aralık, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimiyle yaşadık. En sonda Amerika Birleşik Devleti Başkanı'nın kendi açıklamalarıyla bu ülke üzerinde dolar, kur üzerinden oyunlar oynadılar. Bu ülkenin geleceğine ipotek koymak, ülkenin iç dinamiklerini bozmak için gayret ettiler. Ama milletimiz birlik ve beraberliğini koruduğu için buna fırsat vermedi. Budan sonraki süreçte de hem ülkemizin dünyada daha iyi yere gelebilmesi için, Cumhur İttifakı'nın elini güçlendirmek için hem de yerelde Hekimhan'ımıza, Malatya'mıza, ülkemize hizmet etmek için gayret edeceğiz" ifadelerine yer verdi."Biz her zaman hizmetin yanında olduk" diyen Kahtalı, "Geçtiğimiz yerel seçimde Hekimhan'da 13 oy ile belediye başkanlığını kaybettik. Allah nasip ederse bu defa Cumhur İttifakı'nın belediye başkanını Hekimhan ile tanıştıracağız. Hekimhan'da şuana kadar yapılamayan hizmetleri, Malatya Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle, hükümet olarak biz milletvekillerinin katkılarıyla Hekimhan'a hizmet edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA