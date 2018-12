Milletvekili Kahtalı, Muhtarlarla Buluştu

11 Aralık 2018 Salı 15:33



AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kale ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.AK Parti Malatya İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında Kale ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, istişarede bulundu.Kahtalı, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin yaklaştığını belirterek, teşkilatlarla her zaman sahada olduklarını kaydetti.Malatya'nın her seçimde AK Parti'ye büyük bir destek verdiğine dikkati çeken Kahtalı, "Malatya'mız, AK Parti'ye destek anlamında Türkiye'de önemli bir yerde bulunuyor. Kale ilçemiz de Türkiye'de derece yapan bir ilçemiz. Kale, hamdolsun Türkiye'de AK Parti'mize verdiği destekle adından söz ettiriyor. Allah nasip ederse 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde de Kale ilçemiz yeni bir rekor kırıp Türkiye'de en çok desteği veren ilçe olacak, bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.Kahtalı, AK Parti hükümetleri olarak 16 yıllık süreçte gerek Türkiye'de gerekse de Malatya'da önemli hizmetler yaptıklarını kaydetti.Türkiye'yi her alanda ileri noktalara taşıdıklarını dile getiren Kahtalı, "2002'den sonra hamdolsun Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hizmetlerin, dört katını ülkemize kazandırmış olduk. Ülkemizi her alanda büyüttük. Ülkemizi ulaşımda, sağlıkta, eğitimde ve birçok alanda ileriye taşıdık. Dünyanın en gelişmiş 17'inci ekonomisine gelmiş bir ülke durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.