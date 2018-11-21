Milletvekili Karacan'ın Demiryol-İş Sendikasını Ziyareti

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:01



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:01

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şubesinin Olağan Genel Kurulu'nda Eskişehir Şube Başkanı seçilen Ramazan Uysal'ı ziyaret etti.Karacan'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yeni yönetime görevinde başarılar dileyen Karacan, "Öncelikle göreve yeni seçilen Ramazan Başkan'a ve yönetimine hayırlı olmasını diliyorum. Biz her zaman yanınızdayız. Burası bilmediğimiz, ilk defa geldiğimiz yer değil. Sizin sorunlarınıza çözüm bulma yolunda her zaman gayret eden birisi oldum. Bundan sonraki süreçte de başkan ve ekibiyle sürekli istişare halinde sizlerin sıkıntılarına çare bulabilmek adına çalışacağız." ifadelerini kullandı.Karacan, Eskişehir'in ve Türkiye'nin kıymetli olduğunu ifade ederek, "Ülkemize baktığınız zaman birlikteliğin bir bütün olduğunu görüyoruz. Çünkü işçisiz patron olmaz. Patronsuz da işçi olmaz. Türk bayrağının altında hizmetlerimizi en iyi şekilde devam ettireceğimize yürekten inanıyorum." dedi.