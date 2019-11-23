Haberler » Güncel » Milletvekili Kartal'dan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı - Haber

Milletvekili Kartal'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:44Milletvekili Kartal'dan
AK Parti İrfan , "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Kartal mesajında, "Milletlerin gelişmelerinde ve daha sağlıklı daha güvenli bir ortamda varlıklarını sürdürmelerinde belirleyici unsur olan eğitim, ülkemizin dünyadaki konumu ve refahı açısından büyük önem arz etmektedir. Toplumumuzda anne-baba kutsallığı ile eş değerde tutulan öğretmenlerimiz; çocuklarımızın zihinsel ve kişilik olarak yarınlara hazırlanmasında, hızla gelişen ve değişen dünyayı bilgi ve donanım olarak yakalamasında, milli ve manevi değerlerin kazanılmasında, okuyan, düşünen, araştıran bireyler olarak yetişmelerinde çok önemli roller üstlenmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin bugün geldiği noktada büyük emeği bulunan bütün eğitimcilerimizi saygı ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin "24 Kasım Öğretmenler Gününü" en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer vedi. - VAN

Milletvekili, Kartal, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 Bakan Kurum, Çorum Valiliğini ve Çorum Belediye Başkanlığını ziyaret etti
19:42 - Yazi Bahg kampındaki 5 bin sivil, olumsuz hava koşullarından endişeleniyor
19:41 Aralarında çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
19:40 Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali
19:39 İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:14 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 19:44:23