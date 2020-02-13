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Milletvekili Kartal'dan 'et ve süt kombinesi' müjdesi

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 'et ve süt kombinesi'nin nisan ayında test aşamasını tamamlayacağını duyurdu.

13.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:01Milletvekili Kartal'dan 'et ve süt kombinesi' müjdesi
AK Parti İrfan Kartal, 'et ve süt kombinesi'nin nisan ayında test aşamasını tamamlayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan İrfan Kartal, Van halkına bir müjde daha verdi. Kartal, bugün gerçekleştirmiş olduğu Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ziyareti esnasında çeşitli görüşmeler yaptığını belirterek, "Görüşmeler sonucunda Van'ımızda yapımı tamamlaman et ve süt kombinesi için nisan ayında test aşamasının tamamlayacak, akabinde ise seri üretime başlanacak. Van'ımıza ve tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

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