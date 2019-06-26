26.06.2019 13:17
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Milletvekili Kasap: Kütahya'nın 5 ilçesini Uşak'a, Uşak'ı da Kütahya'ya bağlayalım

Milletvekili Kasap: Kütahya

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in Kütahya'nın 5 ilçesinin Uşak'a bağlanması ile ilgili söylemlerine verdiği cevapta;

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap , AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş 'in Kütahya'nın 5 ilçesinin Uşak'a bağlanması ile ilgili söylemlerine verdiği cevapta; "Milletvekili İsmail Güneş isterse Kütahya'nın 5 ilçesini Uşak'a, Uşak'ı da Kütahya'ya bağlayalım" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in Kütahya'nın 5 ilçesinin Uşak'a bağlanması ile ilgili söylemlerine ilişkin; Kütahya'nın 5 ilçesinin Uşak'a bağlanması ile ilgili söylemlerin AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş tarafından 2013 yılında da dile getirdiğini hatırlatarak, İsmail Güneş'in kamuoyunu bu tarz tartışmalarla meşgul etmemesini ve Uşak'ın sorunlarına eğilmesini önerdi.

Uşak'ın Kütahya iline bağlı bir ilçe iken 15 Temmuz 1953 yılında çıkarılan 6129 Sayılı Kanunla İl statüsüne kavuştuğunu hatırlatan Milletvekili Kasap," AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş isterse Kütahya'nın 5 ilçesini Uşak'a bağlayalım, Uşak'ı da Kütahya'ya bağlayalım, Kütahya'yı Büyükşehir ilan edelim! Böylece İsmail Güneş 6 yılda bir aynı söylemlerde bulunmak zorunda kalmaz" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Milletvekili , Uşak , Kütahya , Politika

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