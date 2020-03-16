Milletvekili Kaya'dan engelli gence doğum günü sürprizi
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle sol ayağı kesilen 30 yaşındaki Erkan Dündar'a doğum günü sürprizi yaptı.
16.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:42
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle sol ayağı kesilen 30 yaşındaki Erkan Dündar'a doğum günü sürprizi yaptı. Milletvekili Kaya, sol ayağı protez olan Dündar'a çok istediği motosikleti hediye etti.
Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan yüzde 63 engelli raporu bulunan 30 yaşındaki Erkan Dündar'ı Esentepe Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Milletvekili Kaya, gence doğum günü sürprizi yaptı. Milletvekili Kaya, Dündar'ın çok istediği motosikleti kendisine hediye etti. Motosikleti teslim alan Dündar Milletvekili Kaya teşekkür etti.
1 yaşından itibaren hastalıklarla savaşan genç adam henüz bebekken yanlış tedavi nedeniyle felç geçirdi, ayaklarında şekil bozukluğu meydana geldi. 2 defa omuriliğinden ameliyat oldu olan Erkan Dündar'a yürüyemez denildi. 3 yaşında yürümeye başladı ancak kalp kapakları çürüdüğü için yerine metal kapaklar takıldı, konuşamadı, dalağı alındı. Daha sonra menenjit geçiren Dündar, 5 gün yoğun bakımda kaldı, kansere yakalandı, Ekim 2019'da sol ayağı diz altından kesildi, birkaç ay sonrada sol ayağına protez takıldı. - ÇORUM
Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan yüzde 63 engelli raporu bulunan 30 yaşındaki Erkan Dündar'ı Esentepe Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Milletvekili Kaya, gence doğum günü sürprizi yaptı. Milletvekili Kaya, Dündar'ın çok istediği motosikleti kendisine hediye etti. Motosikleti teslim alan Dündar Milletvekili Kaya teşekkür etti.
1 yaşından itibaren hastalıklarla savaşan genç adam henüz bebekken yanlış tedavi nedeniyle felç geçirdi, ayaklarında şekil bozukluğu meydana geldi. 2 defa omuriliğinden ameliyat oldu olan Erkan Dündar'a yürüyemez denildi. 3 yaşında yürümeye başladı ancak kalp kapakları çürüdüğü için yerine metal kapaklar takıldı, konuşamadı, dalağı alındı. Daha sonra menenjit geçiren Dündar, 5 gün yoğun bakımda kaldı, kansere yakalandı, Ekim 2019'da sol ayağı diz altından kesildi, birkaç ay sonrada sol ayağına protez takıldı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Milletvekili Kaya, Milletvekili, Çorum, Güncel
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