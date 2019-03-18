18 Mart 2019, 09:32
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Milletvekili, Kaymakam ve Tüm İlçe Protokolü, Dumlupınar'dan Çanakkale'ye Selam Gönderdi

Milletvekili, Kaymakam ve Tüm İlçe Protokolü, Dumlupınar

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık tarafında hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan 'Dumlupınar'dan Çanakkale'ye selam olsun' isimli paylaşım büyük ilgi görüyor.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık tarafında hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan 'Dumlupınar'dan Çanakkale'ye selam olsun' isimli paylaşım büyük ilgi görüyor.

Yapılan paylaşımda, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, AK Parti Milletvekili İshak Gazel ve ilçe protokolünün tamamı, öğrenciler ve vatandaşların Mehmet Akif Ersoy'un şiirini, şehitlikte ve ilçenin zafer kazanılan noktalarında okuması ve bu çalışmanın sosyal medyada paylaşılması büyük beğeni topladı.

'Dumlupınar'dan Çanakkale'ye selam olsun' sloganı ile yapılan bu çalışmanın sonunda, 'Dumlupınar'dan Çanakkale'ye selam olsun' vurgusu yapılması sosyal medyada klibi izleyenlerin duygusal yorumlar yapmasına neden oluyor. - KÜTAHYA Milletvekili, Çanakkale, Dumlupınar, Yaşam
Kaynak: İHA